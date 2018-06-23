Трасса "Кола" "встанет" из-за разводки моста через реку Свирь

В связи с разводкой моста 24 и 25 июня будет перекрыто движение на 236-м километре федеральной автодороги "Кола".

Как сообщает ФКУ Упрдор "Кола", 24 и 25 июня для пропуска негабаритного судна, будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 км автодороги Р-21 "Кола", в период времени с 08:50 до 10:50.

Автомобилистам, собирающимся в Ленинградскую область, нужно быть готовым к перекрытию движения на 236-м километре федеральной трассы.