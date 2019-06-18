Трасса "Кола" "встанет" из-за разводки моста через реку Свирь

В связи с разводкой моста 19 июня будет перекрыто движение на 236-м километре федеральной автодороги, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В среду, 19 июня, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.



С 8.50 до 10.50 для пропуска негабаритного судна представители ОАО "РЖД" разведут мост через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола".