"Трасса в Карелии не убрана: две машины в кювете" (ФОТО)

В соцсетях водители сообщают об ужасном состоянии трасс в Карелии из-за метели.

"Осторожно на трассе "Петрозаводск – Сортавала": дорога в ужасном состоянии, не убрана, не посыпана, скользко! За время поездки не видели ни одной единицы снегоуборочной техники", - пишет один из автомобилистов в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".





Второй водитель сообщает об авариях из-за плохого состояния трассы.



"Трасса "Кола", Олонецкий район, на дороге сильная метель, пара машин уже в кювете, будьте осторожны", - предупреждает другой водитель в этом же паблике.