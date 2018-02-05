Трассу "Фонтаны" закроют на время проведения лыжного марафона

В Петрозаводске 24 февраля пройдет лыжный марафон, в связи с чем трассу "Фонтаны" закроют на несколько часов.

Об этом сообщили организаторы соревнований.

"Оповещаем всех, кто любит лыжные прогулки и каждые выходные ходит на "Фонтаны": 24 февраля с 10.00 до 14.00 трасса будет закрыта в связи с проведением лыжного марафона "Фонтаны", - говорится в сообщении.

Вместе с тем организаторы напоминают, что все желающие могут присоединиться к марафону. В настоящее время заявились более 400 участников из трех стран и 21 региона России.

Также можно принять участие в лыжном празднике, который будет проходить в это же время на площадке спорткомплекса "Курган". В программе – стартовый городок, ярмарка спорта и зимние забавы, зимняя фотозона, конкурсы и др.

Оба мероприятия проводятся в рамках фестиваля KareliaSkiFest.