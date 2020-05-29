Трассу "Кола" на время перекроют

Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в Упрдоре "Северо-Запад".

На автомобильной дороге Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия 1 июня 2020 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 08:50 до 10:50 представителями ОАО "РЖД" будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто" - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Упрдор "Северо-Запад" просит водитеей учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.