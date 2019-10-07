Трассу "Кола" перекроют из-за "покорителя четырех океанов"

Во вторник, 8 октября, на 45 минут разведут Ладожский мост, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Трассу "Кола" 8 октября в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.



"В период с 10.00 до 10.45 для прохода вниз по реке яхты "Апостол Андрей" с максимальным высотным габаритом 22 метра представителями подрядной организации ООО "ЕвроТрансСтрой" по согласованию с ФБУ "Администрация "Волго-Балт" будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Яхта "Апостол Андрей" впервые прошла по маршруту, проложенному через все четыре океана.