Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через реку Свирь.

На трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) в воскресенье, 19 сентября, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Разводка моста через реку Свирь будет производиться с 11:10 до 13:10. В это время вниз по реке пройдет яхта «Барон Брамбеус» с максимальным высотным габаритом 18 метров. Движение автотранспорта будет полностью перекрыто.

На случай задержки яхты разводка моста зарезервирована на 20 сентября в это же время.

Мост через Свирь расположен на км. 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Мост предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.