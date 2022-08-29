Трассу «Кола» вблизи границы с Карелией перекроют в связи с разводкой моста

Автодорога «Кола» будет перекрыта для движения транспорта 8 сентября из-за разводки моста через реку Свирь рядом с Лодейным полем.
Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Трасса будет перекрыта с 10.50 до 12.50 для пропуска по реке двух судов.
«Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
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