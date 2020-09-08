Трассу "Кола" закроют на два часа

Дорогу перекроют 9 сентября в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В среду, 9 сентября, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 8.50 до 10.50 для прохода вниз по реке состава "ОТА-БАРС" + "ВЭШ-97037" + "РЕЙДОВЫЙ-210" с максимальным высотным габаритом 21,2 метра представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.