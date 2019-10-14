Трассу на севере Карелии размыло дождем, движение ограничено

В связи с размывом на 126 км автодороги Беломорск-Сумпосад-Вирандозеро-Hюхча в Беломорском районе введено ограничение движения транспортных средств.

О размыве трассы сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" начальник Управтодора Карелии. По его словам, проезд здесь будет обеспечен в течение суток.

В августе этого года Виктор Россыпнов писал о том, что наибольшие нарекания у жителей вызывают автодороги, расположенные к востоку от столицы района: "Беломорск-Сумпосад-Вирандозеро- Нюхча", "подъезд к п. Хвойный", "Сумпосад-Колежма". В ходе проверки, проведенной специалистами управления, жалобы жителей подтвердились, на дорогах были выявлены гребенка, застой воды на проезжей части, размывы, возвышение обочин относительно прилегающей кромки проезжей части.

Тогда подрядчику ООО "Технострой" были выписаны предписания на устранение неудовлетворительных дорожных условий и некачественно выполненных работ на указанной сети автодорог.