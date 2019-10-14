Подписаться
Новости. Общество
12:09, 14 Октября 2019
фото: pixabay.com / ElasticComputeFarm

Трассу на севере Карелии размыло дождем, движение ограничено

Загрузка...

В связи с размывом на 126 км автодороги Беломорск-Сумпосад-Вирандозеро-Hюхча в Беломорском районе введено ограничение движения транспортных средств.

О размыве трассы сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" начальник Управтодора Карелии. По его словам, проезд здесь будет обеспечен в течение суток.

В августе этого года Виктор Россыпнов писал о том, что наибольшие нарекания у жителей вызывают автодороги, расположенные к востоку от столицы района: "Беломорск-Сумпосад-Вирандозеро- Нюхча", "подъезд к п. Хвойный", "Сумпосад-Колежма". В ходе проверки, проведенной специалистами управления, жалобы жителей подтвердились, на дорогах были выявлены гребенка, застой воды на проезжей части, размывы, возвышение обочин относительно прилегающей кромки проезжей части.

Тогда подрядчику ООО "Технострой" были выписаны предписания на устранение неудовлетворительных дорожных условий и некачественно выполненных работ на указанной сети автодорог.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-10-14 13:09:06
Что они не делают
Не идут дела.
Видно в понедельник
Их мама родила.(с)
За всё время советской власти так и не научились хорошо и правильно работать на грязных работах. У нас в городе тоже вода не стекает с луж, которые десятками стоят у ваших домов.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.10.2019, 15:22
Бразильский футболист исполнил мечту возлюбленной из Петрозаводска (ФОТО)
09.10.2019, 13:00
Второе тело без головы нашли в соседнем с Карелией регионе
12.10.2019, 15:16
СМИ: В Карелии уволят начальника ИК-9 после публикации видео с избиением заключенного
10.10.2019, 00:18
Хлеб – соль
07.10.2019, 10:59
Волк напал на ребенка в поселке Карелии (ВИДЕО)
09.10.2019, 15:20
Крупнейшее в Финляндии дело об отмывании денег оказалось связано с Карелией

Аналитика

10.10.2019 00:18
Обществоведение
Хлеб – соль 18
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках.
"Задача - стать лучшими в стране"
09.10.2019 16:57
Крупнейшее в Финляндии дело об отмывании денег оказалось связано с Карелией 2
09.10.2019 15:20
"Взломы телефонов, банковских систем, хакерские атаки – давно не сенсация, а серые будни"
09.10.2019 10:45
Уличная торговка прокляла чиновницу аллахом 5
08.10.2019 14:37
Вся аналитика

Чтиво

10.10.2019 11:06
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 11
07.10.2019 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
11.10.2019 12:30
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»