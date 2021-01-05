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Трассу на въезде в Петрозаводск подсветили новыми фонарями

Новости. Экономика
11:40, 06 Января 2021
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Пряжинское и Шуйское шоссе на въезде в Петрозаводск стали безопаснее для водителей и пешеходов, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Глава Карелии рассказал об установке новых светодиодных фонарей вдоль трасс в районе Петрозаводска.

На Пряжинском шоссе смонтировано более 70 дополнительных опор уличного освещения, еще около 50 опор установили на Шуйском шоссе.

Как пояснил Артур Парфенчиков, работы проводились в рамках 100-летия республики и нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

"Теперь оба участка соответствуют нормативам по уровню освещенности. Добавлю, что в этом году на участке Пряжинского шоссе между Шуйским и Суоярвским приведут в порядок и дорожное покрытие. Ремонт дороги запланирован по нацпроекту",  сообщил глава Карелии.

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