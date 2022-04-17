Трассу в Карелии будут ежедневно перекрывать на час из-за ремонта

С 1 июля движение ограничат по участку дороги А-137 на севере в Карелии.

Упрдор «Кола» напоминает, что в связи с началом укладки асфальтобетонного покрытия в рамках капитального ремонта автомобильной дороги А-137 («Автомобильная дорога Р-21 «Кола» – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – граница с Финляндской Республикой Республика Карелия») с 1 июля на длительный период предусматриваются перерывы в движении на участке дороги с 0 по 25 км. В первые дни работы трассу будут закрыть до одного часа. Время перерывов будет сокращаться по мере увеличения площади асфальтирования.

В Упрдор «Кола» просят водителей учитывать это обстоятельство при планировании поездок в данном направлении и напоминают о повышенном внимании во время движения по участку, где выполняются работы.

Ранее автовокзал Петрозаводска предупредил о задержке рейсов из-за ремонта трассы.