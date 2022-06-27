Автовокзал Петрозаводска предупредил о задержке рейсов из-за ремонта трассы

Автобусы в Кемь, Сегежу и Костомукшу будут задерживаться из-за дорожного ремонта, который продлится до октября.

Как сообщается в официальном паблике автовокзала, возможны задержки рейсов, следующих по маршрутам № 502 «Петрозаводск — Кемь», 527 «Петрозаводск — Сегежа» и № 528 «Петрозаводск — Костомукша». Причина — ремонтные работы на участке трассы Р-21 «Кола» между поселком Янишполе и Кондопога.

Ранее в Упрдор «Кола» рассказали, что с 26 июня до 3 октября в связи с началом производства работ по замене верхнего слоя покрытия на участке с 464-го по 473-й км автодороги Р-21 «Кола» («Санкт-Петербург–Петрозаводск–Мурманск–Печенга–граница с Королевством Норвегия) предполагается временное ограничение движения транспортных средств.