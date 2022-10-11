Травмпункт БСМП Петрозаводска готовится к новому сезону падений

Несмотря на незаконченный капремонт, материально техническая база травматологического пункта позволяет в полном объеме оказывать экстренную и неотложную амбулаторную помощь.

Уже третий год обращаться в травмпункт Петрозаводска за срочной или экстренной помощью в случае травмы пациенты могут круглосуточно.

«После капитального ремонта первого этажа, где располагается рентгеновский кабинет, была произведена замена рентгенаппарата на цифровой. Это облегчило работу травматологам. Цифровой рентгеновский аппарат позволяет врачу оперативно посмотреть снимки на компьютере и, соответственно, принять большее число пациентов. Кроме того, это позволяет осуществлять консультации у специалистов врачей-рентгенологов. Удобнее и комфортнее стало работать персоналу и получать помощь пациентам в новой гипсовой, просторных кабинетах приема врача. Есть все необходимое и в операционной. Там осуществляются малые операции, в том числе и плановые», — рассказал заместитель главного врача по лечебной работе и медицинской экспертизе БСМП Петрозаводска Артем Грибков.

Сейчас в травматологическом пункте готовятся к новому травмоопасному сезону. Прошлый год в этом отношении был для травматологов не самым сложным. Но медики не ждут милости от природы и служб, отвечающих за уборку города. Травмпункт готов принять любого пациента, кому требуется экстренная и неотложная помощь, не зависимо от того, где он проживает. Помогут здесь и гостям города, и жителям близлежащих районов. Кроме того, в травмпункте оказывается неотложная помощь подросткам с 15 до 18 лет.

Подробнее о том, на какую помощь смогут рассчитывать пациенты в Травматологическом пункте БСМП, читайте в материале «Гипс снимают — клиент уезжает».