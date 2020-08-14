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Требование перейти на российское ПО вызвало сопротивление банков

Новости. Общество
16:19, 14 Августа 2020
фото: pixabay
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Банк России планирует направить в правительство и администрацию президента России предложения по переносу срока перехода банков на приоритетное использование российского программного обеспечения.

Это следует из информационного письма председателя Банка России Дмитрия Скобелкина, опубликованного Ассоциацией банков России (АБР).

"В связи с поступающими запросами субъектов кредитно-финансовой сферы Банк России планирует направить в правительство Российской Федерации и в администрацию президента Российской Федерации предложения по переносу сроков перехода на преимущественное использование российского программного обеспечения и оборудования на объектах критической информационной инфраструктуры до 01.01.2025, а также по уточнению дальнейшего порядка перехода на преимущественное использование российского общесистемного программного обеспечения и оборудования", — сказано в тесте письма.

Почему банки боятся переходить на российский софт, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-08-14 18:23:44
Сначала будет трудно, зато потом будет сильная позиция. В этом мире уважают только сильных и хитрых, как в джунглях, никакого духовного прогресса никогда не было.
Гость
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