Трех азиатов поймали при попытке пересечь границу в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Нарушители были задержаны в районе поселка Вяртсиля около рубежа инженерно-технических сооружений, сообщили в МВД Карелии.
Выходцы одной из стран Южно-Азиатского региона цель своего пребывания в пограничной зоне объяснить не смогли.
Суд начначил трем азиатам им наказание в виде штрафа с административным принудительным выдворением за пределы России. До административного выдворения за пределы РФ указанные иностранцы помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.
В сентябре и октябре было выявлено и задержано более 10 выходцев из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Южно-Азиатского региона.
Ранее африканца поймали в Карелии при попытке пересечь границу.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
02.11.2019, 18:00
03.11.2019, 16:15
29.10.2019, 13:24
31.10.2019, 13:36
30.10.2019, 16:30
03.11.2019, 11:00
Аналитика
Сегодня 10:42
Обществоведение
Руководитель родительской организации детей-инвалидов в Карелии борется за наведение порядка в специализированных интернатах и считает неправильным строительство коррекционной школы в Соломенном.
31.10.2019 15:41
31.10.2019 11:31
31.10.2019 10:32
30.10.2019 16:55
Чтиво
Сегодня 14:33
Личное мнение
Дмитрий Беленихин о ноябрьских праздниках.
Сегодня 11:30
31.10.2019 09:24
28.10.2019 10:58
Медиа
Сегодня 09:43
Опрос
Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?
Комментарии