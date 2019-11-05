Трех азиатов поймали при попытке пересечь границу в Карелии

Нарушители были задержаны в районе поселка Вяртсиля около рубежа инженерно-технических сооружений, сообщили в МВД Карелии.

Выходцы одной из стран Южно-Азиатского региона цель своего пребывания в пограничной зоне объяснить не смогли.

Суд начначил трем азиатам им наказание в виде штрафа с административным принудительным выдворением за пределы России. До административного выдворения за пределы РФ указанные иностранцы помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.

В сентябре и октябре было выявлено и задержано более 10 выходцев из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Южно-Азиатского региона.

Ранее африканца поймали в Карелии при попытке пересечь границу.