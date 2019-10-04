Африканца поймали в Карелии при попытке пересечь границу

В Лахденпохском районе пограничники задержали иностранца, пытавшегося попасть в Финляндию, сообщили в МВД Карелии.

В поселке Райвио был задержан гражданин одного из государств северной Африки, который въехал в Россию по туристической визе. Прибыв в Москву, мужчина немедленно отправился в Лахденпохский район где и был обнаружен.

Задержали его в лесном смассиве, где он в онлайн режиме получал от неустановленного лица инструкции с отметками на карте о маршруте следования к границе с Финляндией.

Мужчину оштрафовали на 2 тысячи рублей с административным принудительным выдворением за пределы РФ.

Нарушителя поместили в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Карелии.