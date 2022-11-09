Трех беременных женщин на вертолете из районов Карелии доставили в Петрозаводск, чтобы спасти их еще не родившихся детей

Глава Минздрава Карелии рассказал о работе санитарной авиации.

По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, с начала года санитарным вертолётом в учреждения здравоохранения под присмотром бригады специалистов доставлены 213 жителей Карелии. Эвакуированы 26 детей, в том числе 6 детей в возрасте до года. Всем им оказана необходимая экстренная медицинская помощь.

Вылеты в районы республики совершены 140 раз. Вертолёт вылетал в Кемь, Калевалу, Беломорск, Костомукшу, Сегежу, Пудож, Питкяранту, Сортавалу и Суоярви. Пациенты доставлялись в медорганизации Карелии (чаще всего – в региональный сосудистый центр на базе Республиканской больницы им. В.А.Баранова) и клиники Санкт-Петербурга.

Так, 18 октября из Костомукши были доставлены два пациента - с политравмой и острым коронарным синдромом. 21 октября из Сегежи эвакуирован пациент с гастродуоденальным кровотечением. 23 октября из Пудожа доставлен пациент с острым коронарным синдромом. 26 октября из Костомукши - два пациента с сочетанными травмами.

В Республиканский перинатальный центр были доставлены три беременные пациентки: 4 марта - из Беломорска с угрозой прерывания беременности, 15 марта - из Костомукши с тяжёлой преэклампсией и 20 апреля - из Сортавалы с частичной отслойкой плаценты.