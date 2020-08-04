Трех человек доставили в больницы Карелии с диагнозом "внебольничная пневмония"

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за сутки в Карелии не зарегистрировано, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки три человека госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 1029 пациентов, 69 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, по состоянию на 5 августа число инфицированных в республике возросло до 2466, за сутки – 48 новых случая ковида.