В Карелии за последние сутки COVID-19 выявили почти у полсотни человек

Число инфицированных в республике возросло до 2466, за сутки – 48 новых случая ковида, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждены 48 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 16, в Кондопожском районе – 8 (Кондопога – 5, деревня Юстозеро – 2, деревня Улитина Новинка – 1), в Кеми – 7, в Костомукше – 2, в Прионежском районе – 1 (поселок Шуя), в Медвежьегорском районе – 1 (село Челмужи), в Сегеже – 1, в Пряжинском районе – 3 (Пряжа – 2, село Святозеро – 1), в Пудожском районе – 1 (поселок Подпорожье), в Олонецком районе – 2 (деревни Коткозеро и Тукса), в Лахденпохском районе – 2 (поселок Мийнала), в Сортавале – 2, в Питкяранте – 2.

Выздоровели еще 27 человек: в Петрозаводске – 17, в Кондопожском районе – 1, в Пряжинском районе – 1, в Кемском районе – 2, в Суоярвском районе – 3, в Лоухском районе – 1, в Муезерском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1

Всего выздоровели 1666 человек.

На самокарантине находятся 828 человек (+15 за сутки).

В обсерваторе пребывают 10 человек (+1 за сутки).

Проведено 119282 исследований (+833 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 18 пациентов с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 401,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,5 раза выше и составляет 587 случаев, по Северо-Западу – 579,2.