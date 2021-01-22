Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Карелии

В Медвежьегорске женщина на иномарке нарушила ПДД и устроила аварию с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 22 января, в 17.55 в Медвежьегорске, на 632 км. автодороги А-119 "Вологда – Медвежьегорск", 45-летний водитель, управляя автомобилем Honda CR-V, при повороте налево на регулируемом перекрёстке не уступила дорогу автомобилю Great Wal, двигавшемуся во встречном направлении прямо, в результате чего произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получила женщина-водитель автомобиля Хонда CR-V и два пассажира автомобиля Great Wall, в числе пострадавших 3-летний ребенок.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.