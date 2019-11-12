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Новости. Экономика
09:30, 12 Ноября 2019

Трейд-ин на КИА - это выгодно

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Меняйте автомобиль разумно.

При покупке автомобиля все большее число людей пользуется программой "Трейд-ин". Напомним, что "Трейд-ин" (trade-in) – это программа "обмена" автомобилей, когда вы приезжаете в автосалон на подержанном автомобиле, а уезжаете на новеньком. При этом цена нового автомобиля уменьшается на стоимость старого.  Трейд-ин – простой и безопасный способ продать свой старый и купить новый автомобиль, без рисков потерять деньги, без временных разрывов.

Воспользуйтесь программой "Трейд-ин" в ПКФ СЛОВО. Почему это выгодно?

- Стоимость вашего старого автомобиля зачтется в стоимость нового автомобиля.

- Кроме того, вы получаете дополнительную скидку при использовании программы "Трейд-ин".

Например, на легендарный кроссовер KIA Sportage скидка по трейд-ин в ноябре составит 160 000 рублей, а на KIA Sorento – 200 000 рублей. Действует программа Трейд-ин и на один из самых востребованных автомобилей - KIA Rio, на седан Cerato и на яркий городской кроссовер Soul, а также на Sorento Prime, Optima и Stinger.

Звоните 8 (8142) 44-44-00 и мы подробно расскажем о комплектациях, автомобилях в наличии и скидках. Или сразу приезжайте к нам на Лососинское шоссе, 39.

ПКФ СЛОВО – единственный официальный дилер КИА в Республике Карелия. Большой выбор автомобилей в наличии. Тест-драйв, трейд-ин, кредит, страхование, сервис, техосмотр, автомойка. 24 года с вами!

Подробности на официальном сайте.

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