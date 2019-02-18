Трем предприятиям из Карелии вручили в Москве золотые медали

Хлебозавод, производитель чая и форелевое хозяйство, работающие в Карелии, завоевали золотые медали на конкурсе "Лучший продукт" в рамках международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "ПРОДЭКСПО-2019" в Москве.

Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Карелии, в число победителей вошли ОАО "Петрозаводский хлебозавод "Сампо", ООО "Мама Карелия" и предприниматель Николай Федоренко.

За какую продукцию предприятия получили золотые медали, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".