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Тренды в интерьере 2020

Новости. Экономика
09:03, 28 Октября 2020
фото: © фото интерьер демо-квартиры в доме премиум-класса "AQUAMARINE", Дизайнер: Анна Карасевич. Центр дизайна интерьера. Фото: Максим Максимов
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Что говорят дизайнеры об основных трендах в интерьере?

Даже в сегодняшнее непростое время жизнь не стоит на месте. Люди стремятся к лучшему: что-то меняют, продают, покупают, ремонтируют. Строительные компании продолжают строить, а архитекторы и дизайнеры интерьеров – творить.

При этом интернет пестрит статьями о том, что сейчас является антитрендами, называя среди прочего подвесные потолки, пластиковые душевые кабины, королевский стиль, ламбрекены. 

Подробнее о том, что в тренде, читайте здесь.

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