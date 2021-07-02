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Тренер сборной России по футболу ответил на вопрос о своей отставке

Новости. Спорт
19:30, 02 Июля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС, архив

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке со своего поста.

Слова Черчесова приводит спортивный интернет-портал «Чемпионат».

«Как бы спокойно сформулировать по поводу отставки… Чтобы это было правильно понято. Во-первых, мы занимаемся непростым государственным делом. С первой секунды вступления на должность я считаю её государственной. Меня сюда никто не приглашал — в моём понимании, может, я немного старой школы, но это назначение, которое не обсуждается. Это приказ к исполнению. Это раз.

Я не думал, что буду когда-либо тренировать сборную. Не то, что я нацеливался или мечтал,. но, если тебя зовут, надо дать добро, что я готов. Выражаясь военным языком, каждый солдат своей страны. Мне дали задание — я его выполняю. Уже пять лет.

По поводу отставки и любых других громких фраз — у журналистов такая работа. Возможно, кто-то думает, что я импульсивный и эмоциональный — может быть. Но я не могу таким быть на своей должности. Надо сначала выдохнуть и спокойно ко всему прийти. А об отставке мы спокойно и по-деловому поговорим.

Я могу ошибаться и говорить эпитетами, но это государственная должность. детального разговора с моим руководителем у нас не было. Сказать „спасибо, до свидания“ можно, а сказать „спасибо, а кто это дальше будет делать“ — уже сложнее. Мы не в песочнице играем. Давайте все успокоимся.

Мы попали на большой турнир, который мы считали нашим чемпионатом Европы. Нам нужно было на него выйти, как и на домашний чемпионат мира. Мы это сделали.

Станислав Черчесов — главный тренер сборной России по футболу, да. Задача на сегодняшний день — обыграть Хорватию», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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