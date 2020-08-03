890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
03.08.2020 16:38
"Легковушка" на большой скорости снесла светофор и вылетела на тротуар в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 07:15
В Карелии за сутки коронавирус выявили у 34 человек 1
Сегодня 08:38
Изменились условия получения субсидий для оплаты услуг ЖКХ: все стало проще 1
03.08.2020 16:46
Вандалы в Петрозаводске выломали видеокамеры у входа в отремонтированный подземный переход (ФОТО) 20
03.08.2020 16:21
Мемориал погибшим воинам в деревне Карелии разваливается и зарастает травой (ФОТО) 5
03.08.2020 16:26

Треть россиян, у которых COVID-19 выявили в минувшие сутки, бессимптомно переносят вирус

Новости. Общество
11:24, 04 Августа 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Загрузка...

Общее число заболевших коронавирусом составило 861423 человека, сообщили в оперштабе РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Число заразившихся ковидом в России за сутки увеличилось на 5159.

У 30% заразившихся инфекция протекает без симптомов.

За время пандемии в России выздоровели 661471 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлению 7878 человек.

Летальных случаев за все время – 14351, за минувшие сутки – 144.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (691), Свердловской области (182) и Ханты-Мансийской автономии (177).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-08-04 12:01:44
Вот как нужно побеждать Ковид, просто болеть без симптомов :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
28.07.2020, 11:15
В столице Карелии крысы отъелись до размеров собак (ФОТО, ВИДЕО)
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 13:56
Обществоведение
Приговор никому не понравился 1
Все три стороны судебного процесса по делу поисковика Юрия Дмитриева обжаловали вынесенный ему Петрозаводским городским судом приговор по делу о педофилии.
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Почему новую квартиру выгодно покупать именно сейчас
30.07.2020 10:25
От конюшни до ГЛОНАССа
29.07.2020 11:15
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 2
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»