Треть россиян, у которых COVID-19 выявили в минувшие сутки, бессимптомно переносят вирус

Общее число заболевших коронавирусом составило 861423 человека, сообщили в оперштабе РФ по борьбе с распространением COVID-19.
Число заразившихся ковидом в России за сутки увеличилось на 5159.
У 30% заразившихся инфекция протекает без симптомов.
За время пандемии в России выздоровели 661471 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлению 7878 человек.
Летальных случаев за все время – 14351, за минувшие сутки – 144.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (691), Свердловской области (182) и Ханты-Мансийской автономии (177).
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