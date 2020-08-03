Треть россиян, у которых COVID-19 выявили в минувшие сутки, бессимптомно переносят вирус

Общее число заболевших коронавирусом составило 861423 человека, сообщили в оперштабе РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Число заразившихся ковидом в России за сутки увеличилось на 5159.

У 30% заразившихся инфекция протекает без симптомов.

За время пандемии в России выздоровели 661471 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлению 7878 человек.

Летальных случаев за все время – 14351, за минувшие сутки – 144.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (691), Свердловской области (182) и Ханты-Мансийской автономии (177).