Третью неделю подряд бензин дешевеет в Петрозаводске

Снижение цен на бензин, начавшееся в Петрозаводске в конце ноября, продолжилось на этой неделе.

Бензин автомобильный марки АИ-95 подешевел на 0,7%. Его средняя цена составила 44 рубля 57 копеек за литр, Стоимость бензина АИ-92 снизилась на 0,3% - до 41 рубля 32 копеек, пишут "Вести Карелии".

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