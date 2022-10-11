Три автомобиля столкнулись утром на перекрестке-«осьминожке» в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария с участием трех автомобилей произошла утром 19 октября на Ленинградском кольце.

Авария с участием сразу трех автомобилей произошла утром 19 октября на площади Ленинградское кольцо. Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Сампо», видео было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Столкновение произошло в 8.41 утра. Один из легковых автомобилей двигался по кольцевому перекрестку, в то время как еще две легковушки поворачивали на перекресток с улицы Кирова. Одна их машин получила удар в бок, еще одна была задета по касательной.

Судя по видео, помощь ни ДПС, ни медиков участникам аварии не потребовалась.