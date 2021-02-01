Три автомобиля столкнулись в Петрозаводске и создали пробку в "час пик" (ВИДЕО)

ДТП с участием трёх легковых автомобилей произошло накануне вечером на пересечении улицы Торнева и Карельского проспекта.
Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, легковые автомобили выезжали с улицы Торнева на Карельский проспект.
Судя по видео, один из участников ДТП наехал сзади на остановившийся впереди автомобиль, который после столкновения начал движение и, в свою очередь, наехал на стоящий впереди автомобиль, вытолкнув его на перекрёсток.
Транспортные средства получили механические повреждения.
ДТП произошло в 17.47, в вечерний "час пик". При движении по Карельскому проспекту и улице Торнева образовалась пробка.
Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.
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