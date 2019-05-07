Три больницы в Карелии получили более 4 млн рублей на ремонт дорог

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Деньги из бюджета выделены на ремонт подъездных путей, ведущих к трем районным больницам республики.
Средства в размере 4,4 млн рублей выделены Муезерской участковой больнице, Пудожской и Питкярантской ЦРБ.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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