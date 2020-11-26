Три бренда представляют Республику Карелия на первом национальном конкурсе "Вкусы России"

На первый национальный конкурс "Вкусы России", организованный Минсельхозом России, заявлено более 500 региональных брендов продуктов питания из 79 субъектов страны.

Все они примут участие в отборе и комплексной программе поддержки, разрабатываемой министерством. Одним из ключевых мероприятий по продвижению уникальных региональных продуктов станет размещение их производителей на цифровой платформе "Своё. Родное" Россельхозбанка, который выступает генеральным партнером конкурса. Это позволит предприятиям малого и среднего бизнеса найти новых клиентов и реализовать свою продукцию напрямую, без посредников. Кроме того, компании смогут предложить туристические услуги.

На конкурсе по выбору лучших "Вкусов России" Республику Карелия представляют 3 бренда: Карельская форель, карельская ряпушка и калитки карельские. В номинации Россельхозбанка "Загляните на огонек", критериям отбора в которой является способность продукта привлекать туристов в регион, участвует карельская ряпушка и карельская форель.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия поддерживает идею о продвижении местных брендов. Участие в национальном конкурсе поможет познакомить Россию не только с традиционными продуктами, но и культурой Республики Карелия в целом.

"Труд фермеров вызывает особое уважение. Для нас это свои люди, настоящие труженики, и наша задача помочь им раскрыть свой потенциал по максимуму. Ведь отечественная продукция не уступает иностранной по качеству. А по ряду позиций даже превосходит ее. Об этом надо знать и этим стоит гордиться. Чтобы помочь фермерским хозяйствам прорекламировать и продать свою продукцию широкой городской аудитории, мы размещаем их на онлайн-платформе "Своё. Родное". Такое "цифровое знакомство" позволит миллионам людей приобщиться к неповторимому ассортименту вкусов, присущих российским регионам, а еще воспользоваться туристическими предложениями и своими глазами увидеть, чем живут села и малые города России. Уверен, фермеры не только продвинут признанные бренды, но и создадут новые продуктовые "имена", которые будут популярны среди наших соотечественников и иностранных покупателей", – прокомментировал Председатель Правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.

Победителей в каждой из номинаций конкурса в декабре выберет экспертная комиссия, в состав которой вошел Борис Листов. Кроме того, с 19 ноября по 2 декабря проходит народное голосование на сайте проекта, в ходе которого каждый житель страны сможет поддержать любимый продукт и свой регион.

Сервис "Своё. Родное" предоставляет малому и среднему агробизнесу дополнительные каналы сбыта. Любой фермер может создать на платформе свой интернет-магазин, загрузить каталог продукции, подключить доставку, оплату и продавать продукцию через приложение. Также сервис дает возможность фермерам предлагать услуги агротуризма, а клиентам – заказывать их с помощью интернет-приложения. Банк рассчитывает, что к началу 2021 года к платформе "Своё. Родное" и экосистеме "Своё. Фермерство" подключатся порядка 50 тыс. хозяйств.

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