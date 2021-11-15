Три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Карелии

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на трассе Р-21 «Кола» – Тикша – Ледмозеро – Костомукша.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 2 декабря в 11:50 на 175 км +034 м автодороги Р-21 «Кола» – Тикша – Ледмозеро – Костомукша столкнулись два автомобиля. Водитель «ВАЗ-2113» не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль Kia.

В результате ДТП пострадали три человека — 25-летний водитель ВАЗа, его 41-летний пассажир и 34-летний пассажир иномарки.

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