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Три человека сгорели на пожаре в жилом доме в поселке Карелии

Новости. Происшествия
18:30, 14 Мая 2020
фото: © архив ИТАР-ТАСС
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Следком Карелии проводит проверку по факту гибели двух мужчин и женщины при пожаре в деревянном многоквартирном доме в поселке Орзега Прионежского района, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 14 мая в деревянном многоквартирном доме в поселке Орзега Прионежского района произошел пожар. При тушении пожара в двух квартирах обнаружены тела двух мужчин и женщины, которые там проживали.

Причины пожара и смерти потерпевших устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее пожарные вывели жителя поселка Летнереченский из горящего дома.

 

 

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