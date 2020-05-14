Три человека сгорели на пожаре в жилом доме в поселке Карелии

Следком Карелии проводит проверку по факту гибели двух мужчин и женщины при пожаре в деревянном многоквартирном доме в поселке Орзега Прионежского района, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 14 мая в деревянном многоквартирном доме в поселке Орзега Прионежского района произошел пожар. При тушении пожара в двух квартирах обнаружены тела двух мужчин и женщины, которые там проживали.

Причины пожара и смерти потерпевших устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее пожарные вывели жителя поселка Летнереченский из горящего дома.