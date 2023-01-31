Три девятиклассника готовятся к экзаменам в СИЗО Петрозаводска

В следственном изоляторе №1 Петрозаводска трое подростков прошли итоговое собеседование по русскому языку.

В СИЗО №1 Петрозаводска трое девятиклассников прошли итоговое собеседование (устную часть ОГЭ) по русскому языку, рассказали в региональном УФСИН.



Собеседование является одним из обязательных условий допуска к общему государственному экзамену, который пройдет в конце мая.



Предэкзаменационный этап для малолетних нарушителей провели учителя школы №26. Несовершеннолетним необходимо было прочитать текст, пересказать его, построить монолог по теме, а также провести диалог с собеседником.



Все экзаменуемые выполнили задания и получили допуск к основному государственному экзамену.



В УФСИН Карелии добавили, что педагоги петрозаводской школы №26 много лет обучают подростков, находящихся в СИЗО-1.