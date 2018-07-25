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Новости. Общество
16:52, 25 Июля 2018

Три дня свободы: В Йоэнсуу прошел старейший в Финляндии музыкальный фестиваль

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Ilosaarirock три дня сотрясал небольшой приграничный город Северной Карелии.

Уже несколько лет подряд организаторы фестиваля приглашают желающих побить мировой рекорд по количеству одновременно купающихся голышом. Забава, конечно, не для слабонервных.

"Можно я на все это не буду смотреть", - сказала подруга и ушла есть бургер.

В прошлом году акция собрала 786 человек, но рекорд не был зафиксирован, так как нудисты провели в воде немного времени. В этом году заплыв также организовали днем в субботу на местном озере, где во время фестиваля можно искупаться или покататься на надувном матрасе. Перед стартом участники разделись и облачились в зеленые шапочки. На счет раз-два-три все в чем мать родила побежали в воду.

Подробнее читайте далее.

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