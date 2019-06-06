Три газовых баллона вынесли из горящего дома

Пожар произошел в среду, 5 июня, в поселке Хемякоски, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.18 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района в составе 13 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Хемякоски на Главном шоссе, 6. В 17.50 пожар ликвидирован.

Дом сгорел. Из огня вынесли 3 газовых баллона.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.