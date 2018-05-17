Три кинофильма снимут в Карелии на грант

Председатель Союза кинематографистов Карелии Алексей Бабенко рассказал, про что в республике следует снимать кино и зачем это нужно делать.

Как рассказал Бабенко, в рамках проекта по программе приграничного сотрудничества Karelia CBC планируется снять три кинофильма, бюджет на каждый полмиллиона рублей.

"Съемки фильмов будут частью повышения компетенции людей, которые работают в кинематографе. Будут созданы команды сценаристов, будут искаться темы. Вообще хочется разбудить некие культурные коды Карелии. Вот эти фильмы - хочется, чтобы они стали итогом работы по поиску историй на территории Карелии", - сказал он.

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