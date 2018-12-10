Три компании будут вывозить мусор в Петрозаводске

В Карелии определены операторы, которые будут вывозить в Петрозаводске ТКО в ближайшие четыре года.

В ближайшие четыре года ТКО в Петрозаводске будут транспортировать 3 компании: МУП "Автоспецтранс", ООО "Экосервис" и ООО "АктивПро".

В этой связи территория Петрозаводска поделена на три части.

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