Три пакета с наркотиками нашли у жителя Карелии

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В отношении жителя Кондопоги возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков, сообщили в МВД Карелии.
Преступление инкриминируется 32-летнему местному жителю. В ходе проверки оперативной информации сотрудники ведомства обнаружили в квартире подозреваемого и изъяли три пакета из полимерной пленки с порошкообразным веществом.
"Согласно заключению Экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Карелия, в пакетах находилось более 0,7 грамма синтетического наркотика", - отметили в пресс-службе.
Это уже второе уголовное дело, которое возбуждено в отношении фигуранта в текущем году.
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