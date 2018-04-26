Три пакета с наркотиками нашли у жителя Карелии

В отношении жителя Кондопоги возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков, сообщили в МВД Карелии.

Преступление инкриминируется 32-летнему местному жителю. В ходе проверки оперативной информации сотрудники ведомства обнаружили в квартире подозреваемого и изъяли три пакета из полимерной пленки с порошкообразным веществом.

"Согласно заключению Экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Карелия, в пакетах находилось более 0,7 грамма синтетического наркотика", - отметили в пресс-службе.

Это уже второе уголовное дело, которое возбуждено в отношении фигуранта в текущем году.