Три подростка на мотоцикле врезались в автомобиль на трассе в Карелии

Юный мотоциклист с двумя пассажирами пострадали в аварии в Пряжинском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник, 23 августа, в 18.00 на 7 км автодороги «Подъезд к п. Матросы» произошло Д. П. По предварительным данным, 13-летний подросток, управляя незарегистрированным мотоциклом «Racer RC110N», допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем Chevrolet Lacetti Klan.

В результате ДТП травмы получили мотоциклист и его 13 и 12–летние пассажиры.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, в Карелии мотоциклист при обгоне встал на заднее колесо и упал в кювет.