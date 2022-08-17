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В Карелии мотоциклист при обгоне встал на заднее колесо и упал в кювет (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:23, 18 Августа 2022

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Видео ДТП с участие лихого мотоциклиста показали в МВД Карелии.

Пресс-служба МВД Карелии привела статистику ДТП за 8 месяцев этого года, сообщив, что с начала года в Карелии произошло 33 аварии с участием мотоциклистов, в которых 6 человек получили травмы.

«Большинство аварий произошло из-за нарушений правил обгона и скоростного режима. Так, в текущем году выявлено более полутора тысяч административных правонарушений, допущенных мотоциклистами; в отношении 5 любителей байков возбуждены уголовные дела», — сообщили в МВД.

Статистика свидетельствует, что наиболее серьезные увечья в таких ДТП получают мотоциклисты, тогда как автомобилисты чаще всего не получают травм вовсе.

Одним из последних примеров может послужить ДТП в Лоухском районе, произошедшее вечером 16 августа. Видеорегистратор автолюбителя запечатлел, как водитель питбайка на заднем колесе совершил обгон двигавшегося попутно автомобиля, а затем не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате 32-летний водитель мини-мотоцикла получил серьезные травмы и сейчас проходит лечение. По факту аварии проводится проверка.

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