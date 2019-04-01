Три пожара произошло в Петрозаводске за минувшие сутки

В карельской столице в воскресенье произошло три пожара в мусорных контейнерах, сообщает ЕДДС.

Пожар в жилом доме произошел на улице Питкярантской. В результате уничтожен бытовой мусор в мусоросборной камере. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Второй пожар возник в мусорном контейнере на улице Максима Горького.

Вечером того же дня произошло возгорание на открытой территории по улице Кирова, 38.