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Три пожарных расчета тушили горящий дом в Петрозаводске

Новости. Происшествия
13:10, 14 Ноября 2023
фото: © Владимир Шмелев / 1 пожарно-спасательный отряд Карелии / ВК

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Петрозаводские огнеборцы ликвидировали серьезный пожар на Старой Кукковке.

О серьезном происшествии в Петрозаводске рассказали в Первом пожарно-спасательном отряде Карелии.

Утром во вторник, 14 ноября, в 07.34 на пульт пожарно-спасательной службы карельской столицы поступило сообщение о том, что на Старой Кукковке на улице Глинки  горит частный дом.

Через пять минут первые пожарные расчеты ПСЧ-1 были уже на месте происшествия.



Огонь к этому моменту полностью охватил чердак, а мощное  пламеня пробивалось со второго этажа.



От слаженных действий дежурного караула ПСЧ-1 в первые минуты зависел исход серьезного пожара. По тревоге к месту вызова выехали дополнительные расчеты из СПСЧ и ПСЧ-4. 
С задачей ребята справились. Не прошло и получаса, как пожар был локализован, а потом и полностью ликвидирован.



В результате пожара был поврежден мансардный этаж. Люди на пожаре не пострадали, так как заблаговременно покинули  горящий дом еще до прибытия пожарных расчетов.

На месте происшествия работают специалисты. Они проведут  ряд экспертиз и установят причину пожара.

 

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