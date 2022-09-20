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Три простых вопроса о референдуме: объясняем, как проходит голосование

Новости. Общество
12:16, 24 Сентября 2022
фото: ЦИК Карелии

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В Карелии смогут проголосовать граждане освобожденных территорий.

Сегодня, 24 сентября, – второй день голосования на референдумах на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей по вопросу вхождения этих регионов в состав Российской Федерации.   23 сентября в ДНР проголосовали 23,64% граждан, в ЛНР - 21,97%, в Запорожской области -  20,52% и 15,31% - в Херсонской области.

ЦУР напоминает, что принять участие в референдумах могут и те жители указанных республик и областей, которые вынужденно находятся на территории Российской Федерации, в том числе и в Карелии. Для этого в республике работают стационарные участки и пункты голосования.

Также до 27 сентября есть возможность вызвать членов участковой комиссии на дом. 27 сентября голосование будет осуществляться только на стационарных участках.

А мы отвечаем на самые простые вопросы о том, как можно проголосовать на референдуме тем жителям освобожденных территорий, которые сейчас находятся в Карелии.

Кто может принять участие в референдуме на территории Карелии?

Все, кто покинул ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области после 2014 года. По информации МВД Карелии, в республике порядка двух тысяч таких граждан.

Какие документы для этого необходимы?

Тем, кто успел получить гражданство РФ после 2014 года, достаточно предъявить паспорт Российской Федерации и (или) любой другой документ, подтверждающий проживание на указанных территориях.

Когда работают участковые комиссии референдума на территории Карелии?

С 23 по 26 сентября с 10.00 до 18.00, 27 сентября с 8.00 до 16.00 

Получить подробную информацию о возможности голосовать на территории нашей республики можно по телефону горячей линии 8(814-2) 717-547.

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