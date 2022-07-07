Трясогузка с клювом, набитым насекомыми, ждет туристов на палаточной стоянке в Карелии

В Национальном парке «Паанаярви» в Лоухском районе экскурсовод показывает туристам трясогузку с птенцами.

Как сообщается в паблике Национального парка «Паанаярви», белая трясогузка облюбовала для своего гнезда место под навесом на палаточной стоянке, что расположена на реке Оланга.

«Присутствие туристов трясогузку не смущает. Клюв полон насекомых, но она терпеливо ждёт, когда же эти любопытные туристы вместе с экскурсоводом парка сфотографируют её замечательное потомство», — пишет автор фото в комментарии в паблике.

Ранее сообщалось, что куница пришла на обед в нацпарк «Паанаярви».