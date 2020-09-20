ТРК "Лотос Plaza" победил в престижной международной премии

ТРК "Лотос Plaza" 16 сентября стал победителем 2020 года сразу в двух номинациях престижной международной премии в области недвижимости и ритейла Proestate & Toby Awards 2020.

Номинации, в которых ТРК стал лучшим: "Торговый центр от 15 000 кв.м. до 40 000 кв.м." среди региональных торговых центров и "Лучшее архитектурное решение объекта коммерческой недвижимости".

Лауреатами премии становятся объекты недвижимости, отвечающие всем современным требованиям и стандартам.

Для команды ТРК "Лотос Plaza" большая честь получить эти премии и признание профессионального сообщества, еще раз подтверждающие любовь жителей и гостей Карелии и Петрозаводска.

Высокая оценка жюри присуждена торгово-развлекательному комплексу за эффективное решение основной задачи – создание уникального многоцелевого пространства, наполненного атмосферой комфорта и безопасности, где каждый сможет найти для себя что-то новое, важное и интересное, где проводят время с семьей и близкими людьми и где всегда можно получить яркие впечатления и эмоции.

Вторая очередь ТРК "Лотос Plaza" открыла свои двери жителям и гостям республики 27 сентября 2019 года, став органичным продолжением первой очереди комплекса. На площадке ТРК соединились пространства не только для шопинга, но и для занятий спортом, деловых и личных встреч, а также культурного времяпрепровождения. Благоустройство прилегающей территории играет не маловажную роль в формировании притягательного образа объекта в глазах посетителей, приезжающих в ТРК семьями с детьми и проживающих в ближайших микрорайонах.

Сейчас торгово-развлекательный комплекс "Лотос Plaza" является настоящим сердцем Петрозаводска и Карелии.

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