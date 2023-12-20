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Трое доверчивых жителей Петрозаводска перевели мошенникам около 960 тысяч рублей

Новости. Происшествия
16:35, 21 Декабря 2023
фото: © МВД Карелии / ВК

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Петрозаводчане попались на известные мошеннические схемы, отдав аферистам за сутки около 960 тысяч рублей.

В полицию Петрозаводска поступило три сообщения от жителей города — их обманули мошенники. Среди них две пенсионерки: одной 64 года, другой — 60 лет, третий потерпевший — 32-летний мужчина.

Мошенники действовали по привычной схеме, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Так, аферисты звонили петрозаводчанам и представлялись сотрудниками банка или полиции и говорили о том, что на них незаконно оформлен кредит. По другой схеме — что с их счетов происходит несанкционированное списание денег. Потом горожан убеждали перевести  сбережения на якобы  безопасный счёт, чтобы спасти свои накопления. На самом деле  деньги отправлялись мошенникам.

Таким образом 64-летняя петрозаводчанка лишилась почти 288 тысяч рублей, 60-летняя женщина перевела неизвестным 190 тысяч рублей, а у 32-летнего горожанина 480 тысяч рублей списали после того, как он продиктовал злоумышленникам код из смс-сообщения. 

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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