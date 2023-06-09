Трое юношей из района в Карелии попались на попытке угона автомобиля Петрозаводске

Как объяснили сами угонщики, двое из которых — подростки, они хотели попасть на машине домой.

Как сообщили в Следкоме Карелии, в Сортавальском отделе СК завершилось расследование уголовного дела в отношении троих молодых людей, жителей Питкярантского района, двое из которых несовершеннолетние. Они обвиняются в угоне автомобиля.

Следствие установило, что в октябре 2022 года ночью компания из двух подростков и 18-летнего парня, находясь на улице города Петрозаводска, заметила автомобиль марки ГАЗ и юноши договорились добраться на ней до Питкяранты.

Один из них сел в автомобиль и попытался завести машину, но не смог этого сделать. Двое других наблюдали за обстановкой. В итоге угонщики отогнали автомобиль примерно на 300 метров от прежней стоянки и, испугавшись, бросили его возле проезжей части.

Выяснилось, что подростки состоят на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних города Питкяранта. Вину в совершенном преступлении они признали и раскаялись в своих действиях, дело будет направлено в суд.