Трое юных жителей Карелии пострадали в ДТП на трассе

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В Олонецком районе в ДТП пострадали 19-летний водитель ВАЗа и два пассажира – 18 и 20 лет, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Олонецком районе 17 ноябяр в 22.10 на 5 км автодороги "Мегрега-Верховье" 44-летний водитель автомобиля Renault Logan при выполнении разворота от правой обочины совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ", который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП пострадали 3 человека: 19-летнему водителю автомобиля "ВАЗ" и его 18-летнему пассажиру была оказана медицинская помощь. Ещё один пассажир автомобиля "ВАЗ", 20-летний молодой человек, был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.
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