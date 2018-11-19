Трое юных жителей Карелии пострадали в ДТП на трассе

В Олонецком районе в ДТП пострадали 19-летний водитель ВАЗа и два пассажира – 18 и 20 лет, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Олонецком районе 17 ноябяр в 22.10 на 5 км автодороги "Мегрега-Верховье" 44-летний водитель автомобиля Renault Logan при выполнении разворота от правой обочины совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ", который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали 3 человека: 19-летнему водителю автомобиля "ВАЗ" и его 18-летнему пассажиру была оказана медицинская помощь. Ещё один пассажир автомобиля "ВАЗ", 20-летний молодой человек, был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.