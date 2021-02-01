Трое пьяных водителей ездили 1 февраля по Петрозаводску

Всего 1 февраля сотрудники ГИБДД остановили в Петрозаводске пятерых нарушителей, их ждет наказание по закону, сообщили в Госавтоинспекции города.

В минувший понедельник в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления трех нетрезвых водителей и двух автомобилистов, не имеющих права управления.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения нарушителей ожидает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение на срок от 1,5 до 2 лет.

За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Уважаемые жители и гости Петрозаводска! Помните, что управление любым транспортным средством в состоянии опьянения может привести к печальным последствиям как для вас, так и для совершенно невинных людей. Не позволяйте никому садиться за руль нетрезвыми.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.